ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE Théâtre de l’Archipel Perpignan

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-08 15:00:00

2026-02-08

Au théâtre de l’Archipel le Grenat, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse et le chef catalan Josep Pons reviennent à l’Archipel pour interpréter une œuvre aussi rare que sublime le Stabat Mater de Francis Poulenc, qui mobilise, aux côtés des musiciens, le chœur Orfeon et la soprano Lauranne Oliva.

The Orchestre National du Capitole de Toulouse and Catalan conductor Josep Pons return to the Théâtre de l’Archipel le Grenat to perform a work as rare as it is sublime: Francis Poulenc’s Stabat Mater, featuring the Orfeon choir and soprano Lauranne Oliva.

