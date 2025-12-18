ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE Théâtre de l’Archipel Perpignan
ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE Théâtre de l’Archipel Perpignan dimanche 8 février 2026.
ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE
Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 34
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Au théâtre de l’Archipel le Grenat, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse et le chef catalan Josep Pons reviennent à l’Archipel pour interpréter une œuvre aussi rare que sublime le Stabat Mater de Francis Poulenc, qui mobilise, aux côtés des musiciens, le chœur Orfeon et la soprano Lauranne Oliva.
.
Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Orchestre National du Capitole de Toulouse and Catalan conductor Josep Pons return to the Théâtre de l’Archipel le Grenat to perform a work as rare as it is sublime: Francis Poulenc’s Stabat Mater, featuring the Orfeon choir and soprano Lauranne Oliva.
L’événement ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE Perpignan a été mis à jour le 2025-12-18 par PERPIGNAN TOURISME