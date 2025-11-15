Orchestre philharmonique La Lyre La Coupole Saint-Loubès
Orchestre philharmonique La Lyre La Coupole Saint-Loubès samedi 17 janvier 2026.
Orchestre philharmonique La Lyre
La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès Gironde
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
L’Orchestre philharmonique de Saint-Loubès vous invite à une soirée haut en couleur sous le signe de la musique latine. Ce concert sera une découverte de la richesse culturelle de tout un monde musical. Préparez-vous à vibrer au son de mélodies enivrantes et rythmes ardents. Un voyage musical entre énergie et émotions. .
La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 67 06 culture@saint-loubes.fr
English : Orchestre philharmonique La Lyre
German : Orchestre philharmonique La Lyre
Italiano :
Espanol : Orchestre philharmonique La Lyre
L’événement Orchestre philharmonique La Lyre Saint-Loubès a été mis à jour le 2025-11-10 par OT de l’Entre-deux-Mers