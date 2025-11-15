Orchestre philharmonique La Lyre La Coupole Saint-Loubès

Orchestre philharmonique La Lyre

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès Gironde

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

L’Orchestre philharmonique de Saint-Loubès vous invite à une soirée haut en couleur sous le signe de la musique latine. Ce concert sera une découverte de la richesse culturelle de tout un monde musical. Préparez-vous à vibrer au son de mélodies enivrantes et rythmes ardents. Un voyage musical entre énergie et émotions. .

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 67 06 culture@saint-loubes.fr

