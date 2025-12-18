ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE KHATCHATOURIAN • TCHAÏKOVSKI

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 26 – 26 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Voici un programme opposant idéalement l’éclat folklorique à la mélancolie romantique !

Voici un programme opposant idéalement l’éclat folklorique à la mélancolie romantique !

En première partie, Emmanuel Pahud, magicien de la flûte, part à l’assaut du Concerto pour flûte de Khatchatourian, pièce virtuose aux couleurs arméniennes. Son art unique velouté dans le legato, étincelant dans les traits dansants révèle cette partition méconnue où folklores caucasiens et virtuosité pure s’entrelacent.

Nouvellement nommé à la tête de l’orchestre liégeois, le Niçois Lionel Bringuier déploie quant à lui une direction à la fois précise et ciselée. Son geste fluide sculpte chaque nuance du Concerto avant de plonger dans l’océan tourmenté de la Pathétique. Ultime chef-d’œuvre de Tchaïkovski, cette Symphonie n°6 devient sous sa baguette un chemin des ombres à la lumière : phrasés sensuels des cordes, éclats cuivrés déchirants, couronnés par ce finale s’éteignant dans un murmure. Un dialogue parfait entre le soliste éblouissant et un chef au sommet de son art galvanisant sa phalange.

Au Programme

Aram Khatchatourian (1903 – 1978)

Concerto pour violon (transcription pour flûte de Jean-Pierre Rampal)

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840 – 1893)

Symphonie n°6 en si mineur opus 74, Pathétique

à 19h

Durée ±1h20 avec entracte .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Here is a program that ideally contrasts folkloric brilliance with romantic melancholy!

L’événement ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE KHATCHATOURIAN • TCHAÏKOVSKI Montpellier a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT MONTPELLIER