Orchestre Richard Gardet Place de l’Hôtel de Ville d’Alès Alès

Orchestre Richard Gardet Vendredi 15 août, 21h30 Place de l’Hôtel de Ville d’Alès Gard

Gratuit

Début : 2025-08-15T21:30:00 – 2025-08-15T23:00:00

Fin : 2025-08-15T21:30:00 – 2025-08-15T23:00:00

Place de l'Hôtel de Ville d'Alès Place de l'Hôtel de Ville, 30100 Alès

Mettez vos chemises et pantalons argentés pour danser au rythme des années disco.