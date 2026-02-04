Orchestre Symphonique Allemand de Karlsruhe Eglise Ste Marie des Batignolles Paris

Eglise chauffée !

Grand Concert Symphonique : Orchestre Allemand !

Un concert d’exception, présenté par les 50 musiciens de l’orchestre du Karlsruhe Institute of Technology, chef d’orchestre François Salignat.

programme :

Haydn – Sinfonie n°83 « la Poule »

Lekeu – Adagio pour cordes

Poulenc – Sinfonietta

Lors du Concours allemand des orchestres, l’orchestre a remporté à plusieurs reprises le premier prix fédéral. Des tournées de concerts ont conduit l’ensemble notamment en Chine, Russie, Brésil, France, Espagne, Grande-Bretagne, Chili, Canada, Tunisie, Israël, Slovaquie et aux États-Unis.

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne : vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Le samedi 07 mars 2026

de 15h30 à 16h45

payant

Public jeunes et adultes.

Eglise Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois 75017 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1982071673732?aff=oddtdtcreator



Afficher la carte du lieu Eglise Ste Marie des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire

