Orchestre Symphonique Allemand de Karlsruhe Eglise Ste Marie des Batignolles Paris samedi 7 mars 2026.

Eglise chauffée !

Grand Concert Symphonique : Orchestre Allemand !

Un concert d’exception, présenté par les 50 musiciens de l’orchestre du Karlsruhe Institute of Technology, chef d’orchestre François Salignat.

programme :

Haydn – Sinfonie n°83 « la Poule »

Lekeu – Adagio pour cordes

Poulenc – Sinfonietta

Lors du Concours allemand des orchestres, l’orchestre a remporté à plusieurs reprises le premier prix fédéral. Des tournées de concerts ont conduit l’ensemble notamment en Chine, Russie, Brésil, France, Espagne, Grande-Bretagne, Chili, Canada, Tunisie, Israël, Slovaquie et aux États-Unis.

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne : vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Le samedi 07 mars 2026
de 15h30 à 16h45
payant

Public jeunes et adultes.

Eglise Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois  75017 Paris
