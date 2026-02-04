Orchestre Symphonique Allemand de Karlsruhe Eglise Ste Marie des Batignolles Paris
Orchestre Symphonique Allemand de Karlsruhe Eglise Ste Marie des Batignolles Paris samedi 7 mars 2026.
Eglise chauffée !
Grand Concert Symphonique : Orchestre Allemand !
Un concert d’exception, présenté par les 50 musiciens de l’orchestre du Karlsruhe Institute of Technology, chef d’orchestre François Salignat.
programme :
Haydn – Sinfonie n°83 « la Poule »
Lekeu – Adagio pour cordes
Poulenc – Sinfonietta
Lors du Concours allemand des orchestres, l’orchestre a remporté à plusieurs reprises le premier prix fédéral. Des tournées de concerts ont conduit l’ensemble notamment en Chine, Russie, Brésil, France, Espagne, Grande-Bretagne, Chili, Canada, Tunisie, Israël, Slovaquie et aux États-Unis.
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne : vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Lors du Concours allemand des orchestres, l’orchestre a remporté à plusieurs reprises le premier prix fédéral.
Des tournées de concerts ont conduit l’ensemble notamment en Chine, Russie, Brésil, France, Espagne, Grande-Bretagne, Chili, Canada, Tunisie, Israël, Slovaquie et aux États-Unis.
Le samedi 07 mars 2026
de 15h30 à 16h45
payant
Les Concerts ne sont pas gratuits
Un don respectueux de 8€ par personne : vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-07T16:30:00+01:00
fin : 2026-03-07T17:45:00+01:00
Date(s) : 2026-03-07T15:30:00+02:00_2026-03-07T16:45:00+02:00
Eglise Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois 75017 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1982071673732?aff=oddtdtcreator
Afficher la carte du lieu Eglise Ste Marie des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire