ORCHESTRE SYMPHONIQUE ALPHONSE DAUDET, Théâtre Alphonse Daudet-Coignières, Coignières

ORCHESTRE SYMPHONIQUE ALPHONSE DAUDET Samedi 28 mars, 20h30 Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Yvelines

Tarif B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00

Trois compositeurs français issus de trois siècles différents, illustrant

l’attirance durable de la musique française pour l’exotisme et les cultures

lointaines. Au XIXe siècle, Georges Bizet évoque une Andalousie imaginaire

dans Carmen. Au début du XXe siècle, Claude Debussy s’inspire des expo

sitions universelles de Paris pour intégrer des sonorités d’Orient, de Java

ou d’Espagne dans sa musique. Aujourd’hui, Benoît Dantin prolonge cette

tradition en s’inspirant des rituels ancestraux de l’île de Pâques dans son

concerto pour clarinette Rapa Nui. Le programme musical proposé est

un voyage à travers les époques et les cultures, guidé par la clarinette de

Magali Parmentier et l’Orchestre Symphonique Alphonse Daudet dirigé par

François Feuillette.

Programme :

• Rhapsodie pour clarinette de Claude Debussy

• Rapa Nui 3e mouvement du concerto pour clarinette Benoit Dantin

• Suites de Carmen Georges Bizet

Clarinette Magali Parmentier Direction musicale François Feuillette

