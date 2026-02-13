ORCHESTRE SYMPHONIQUE ALPHONSE DAUDET, Théâtre Alphonse Daudet-Coignières, Coignières
ORCHESTRE SYMPHONIQUE ALPHONSE DAUDET Samedi 28 mars, 20h30 Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Yvelines
Trois compositeurs français issus de trois siècles différents, illustrant
l’attirance durable de la musique française pour l’exotisme et les cultures
lointaines. Au XIXe siècle, Georges Bizet évoque une Andalousie imaginaire
dans Carmen. Au début du XXe siècle, Claude Debussy s’inspire des expo
sitions universelles de Paris pour intégrer des sonorités d’Orient, de Java
ou d’Espagne dans sa musique. Aujourd’hui, Benoît Dantin prolonge cette
tradition en s’inspirant des rituels ancestraux de l’île de Pâques dans son
concerto pour clarinette Rapa Nui. Le programme musical proposé est
un voyage à travers les époques et les cultures, guidé par la clarinette de
Magali Parmentier et l’Orchestre Symphonique Alphonse Daudet dirigé par
François Feuillette.
Programme :
• Rhapsodie pour clarinette de Claude Debussy
• Rapa Nui 3e mouvement du concerto pour clarinette Benoit Dantin
• Suites de Carmen Georges Bizet
Clarinette Magali Parmentier Direction musicale François Feuillette
