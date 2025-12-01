Orchestre symphonique Charles Munch
Orchestre symphonique Charles Munch jeudi 18 décembre 2025.
L’Orchestre symphonique Charles Munch vous propose une soirée dédiée au 150 ans de Georges Bizet et Maurice Ravel avec L’Arlésienne et le Boléro.
Venez assistez à un moment riche en émotions.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Le jeudi 18 décembre 2025
de 20h00 à 21h45
gratuit
Tout public.
