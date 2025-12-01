L’Orchestre symphonique Charles Munch vous propose une soirée dédiée au 150 ans de Georges Bizet et Maurice Ravel avec L’Arlésienne et le Boléro.

Venez assistez à un moment riche en émotions.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 20h00 à 21h45

gratuit

Tout public.

