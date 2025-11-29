ORCHESTRE SYMPHONIQUE CITÉ DES ARTS DE MONTPELLIER

Montpeyroux Hérault

Tarif : – – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’orchestre symphonique de la Cité des Arts de Montpellier investit la splendide chapelle du Barry pour un concert de fin d’année réjouissant.

Un programme réservant des surprises musicales, où le public pourra, entre autres, écouter les voix chantées du choeur d’enfants, et la 1ère symphonie de Beethoven, sous la direction de Patrick Pouget, directeur de la Cité des Arts de Montpellier.

L’orchestre symphonique de la Cité des Arts de Montpellier investit la splendide chapelle du Barry pour un concert de fin d’année réjouissant.

Un programme réservant des surprises musicales, où le public pourra, entre autres, écouter les voix chantées du choeur d’enfants, et la 1ère symphonie de Beethoven, sous la direction de Patrick Pouget, directeur de la Cité des Arts de Montpellier. .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 67 87 68 ecole-musique@cc-vallee-herault.fr

English :

The symphony orchestra of the Cité des Arts de Montpellier takes over the splendid Chapelle du Barry for a delightful end-of-year concert.

A program full of musical surprises, including the sung voices of the children?s choir, and Beethoven?s 1st symphony, conducted by Patrick Pouget, director of the Cité des Arts de Montpellier.

L’événement ORCHESTRE SYMPHONIQUE CITÉ DES ARTS DE MONTPELLIER Montpeyroux a été mis à jour le 2025-11-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT