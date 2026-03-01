Orchestre symphonique Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le conservatoire vous propose d’assister à la représentation de l’orchestre symphonique, rassemblant des élèves de différents niveaux. Encadrés par leurs professeurs, les musiciens ont travaillé à développer l’écoute, la cohésion et la maîtrise des dynamiques propres au jeu d’orchestre.

Cette représentation ouverte au public met en lumière leur progression ainsi que l’engagement pédagogique des équipes du conservatoire.

Le lundi 23 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS



