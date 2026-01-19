ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DU MANS Place Washington Le Mans

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DU MANS

Place Washington Eglise Saint-Jeanne d'Arc de Coëffort Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15 17:30:00

2026-03-15

OEUVRES DE MOZART, ROSSINI, DVORAK ET PAUL DUKAS

L’orchestre Symphonique de la musique municipale du Mans est composé d’une cinquantaine d’instrumentistes. Ses interprétations sont très variées, et passent par les grands compositeurs classiques et contemporains, français ou étrangers. Sa mission est de participer à la vie culturelle mancelle. L’association organise sous l’impulsion de son chef d’orchestre, Valentin BEAUNE, de nombreux concerts avec des programmes variés mettant en valeur les musiciens des différents pupitres tous amateurs. .

Place Washington Eglise Saint-Jeanne d’Arc de Coëffort Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

WORKS BY MOZART, ROSSINI, DVORAK AND PAUL DUKAS

