Orchestre Symphonique de l’Aube Concert du nouvel an Troyes

Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Début : 2026-01-17 18:00:00
fin : 2026-01-17 19:30:00
2026-01-17 2026-01-18
Tourbillon, élégance, allégresse au son des valses, quadrilles et polkas de Johann et Joseph Strauss, il y aura comme un air de fête dans la salle. Et si vous veniez en tenue de gala ?
JOHANN STRAUSS II Schatz-Walzer / Figaro-Polka / Kaiser-Walzer / Leichtes Blut / Brautschau
JOSEF STRAUSS Vélocipède
JOHANN STRAUSS II Wienerblut Walzer
JOHANN STRAUSS II & JOSEPH STRAUSS Pizzicato Polka
JOHANN STRAUSS II Tritsch-Tratsch-Polka / Rosen aus dem Süden / Tonnerre et Éclair .
Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est
