Orchestre Symphonique de l’Aube Concert du nouvel an Troyes

Orchestre Symphonique de l’Aube Concert du nouvel an Troyes samedi 17 janvier 2026.

Orchestre Symphonique de l’Aube Concert du nouvel an

Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17 19:30:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

Tourbillon, élégance, allégresse au son des valses, quadrilles et polkas de Johann et Joseph Strauss, il y aura comme un air de fête dans la salle. Et si vous veniez en tenue de gala ?



JOHANN STRAUSS II Schatz-Walzer / Figaro-Polka / Kaiser-Walzer / Leichtes Blut / Brautschau

JOSEF STRAUSS Vélocipède

JOHANN STRAUSS II Wienerblut Walzer

JOHANN STRAUSS II & JOSEPH STRAUSS Pizzicato Polka

JOHANN STRAUSS II Tritsch-Tratsch-Polka / Rosen aus dem Süden / Tonnerre et Éclair .

Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Orchestre Symphonique de l’Aube Concert du nouvel an Troyes a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne