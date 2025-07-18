Orchestre Symphonique de l’Aube Feu d’artifice musical Troyes

Orchestre Symphonique de l’Aube Feu d’artifice musical Troyes samedi 7 mars 2026.

Orchestre Symphonique de l’Aube Feu d’artifice musical

Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07 19:30:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

De la grâce de Coppélia, à l’élégance jazzy de Walkin’ the Dog, de l’énergie latine de Ginastera et Márquez aux malices de l’auteur de West Side Story, l’Orchestre symphonique de l’Aube fête l’arrivée du printemps dans un feu d’artifice de styles.



La fièvre sera si communicative qu’on aura une furieuse envie de monter sur scène pour danser aux côtés des musiciens. Chiche ?



LÉO DELIBES Coppélia Suite N°1

MICHEL LEGRAND Les parapluies de Cherbourg

GEORGES GERSHWIN Walkin the dog

LEONARD BERNSTEIN Fancy Free

ALBERTO GINASTERA Estancia

ARTURO MARQUEZ Danzon n°2 .

Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Orchestre Symphonique de l’Aube Feu d’artifice musical Troyes a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne