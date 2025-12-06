Orchestre Symphonique de l’Aube Mozart et merveilles, de l’émotion au sourire Troyes

Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06 20:30:00

2025-12-06 2025-12-07

Éric Le Sage revient dans le majestueux 25ème Concerto pour piano du maître viennois.



Dans l’Adagio qui suit, seule la famille des cordes est convoquée. Cette musique empreinte d’une émotion intense nous remémorera des scènes de Platoon et du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, parmi les nombreux films où elle apparaît.



En final, des pièces humoristiques de Leroy Anderson scintilleront comme un marché de Noël.



WOLFGANG A. MOZART 25ème concerto pour piano

SAMUEL BARBER Adagio

LEROY ANDERSON Chiken Reel / The Golden Years / Belle of the Ball / The Waltzing Cat / The Classical Jukebox .

Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est

