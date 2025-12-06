Orchestre Symphonique de l’Aube Mozart et merveilles, de l’émotion au sourire Troyes
Orchestre Symphonique de l'Aube Mozart et merveilles, de l'émotion au sourire Troyes samedi 6 décembre 2025.
Auditorium du Centre de Congrès de l'Aube Troyes Aube
Tarif : 10 Eur
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06 20:30:00
2025-12-06 2025-12-07
Éric Le Sage revient dans le majestueux 25ème Concerto pour piano du maître viennois.
Dans l’Adagio qui suit, seule la famille des cordes est convoquée. Cette musique empreinte d’une émotion intense nous remémorera des scènes de Platoon et du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, parmi les nombreux films où elle apparaît.
En final, des pièces humoristiques de Leroy Anderson scintilleront comme un marché de Noël.
WOLFGANG A. MOZART 25ème concerto pour piano
SAMUEL BARBER Adagio
LEROY ANDERSON Chiken Reel / The Golden Years / Belle of the Ball / The Waltzing Cat / The Classical Jukebox .
