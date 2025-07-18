Orchestre Symphonique de l’Aube Ouvertures d’opéras Troyes
Orchestre Symphonique de l’Aube Ouvertures d’opéras Troyes samedi 7 février 2026.
Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-08 12:00:00
2026-02-07 2026-02-08
De la fougue dramatique à la légèreté comique, chaque page orchestrale est une porte grande ouverte sur un monde d’émotions, de passions et d’aventures.
Un rendez-vous haut en couleurs, plein d’énergie et de panache, idéal pour découvrir ou redécouvrir la magie de l’opéra… sans les paroles !
GEORGES BIZET Carmen (Les Toréadors)
NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV La Fiancée du Tsar
BEDŘICH SMETANA La Fiancée vendue
GIUSEPPE VERDI La Force du destin
GORDON JACOB The Barber of Seville Goes to the Devil
JACQUES OFFENBACH La Belle Hélène
OTTO NICOLAI Les Joyeuses Commères de Windsor
FRANZ VON SUPPÉ La Dame de Pique .
