Orchestre Symphonique de l’Aube Ouvertures d’opéras Troyes

Orchestre Symphonique de l'Aube Ouvertures d'opéras

Auditorium du Centre de Congrès de l'Aube Troyes

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-08 12:00:00

2026-02-07 2026-02-08

De la fougue dramatique à la légèreté comique, chaque page orchestrale est une porte grande ouverte sur un monde d’émotions, de passions et d’aventures.



Un rendez-vous haut en couleurs, plein d’énergie et de panache, idéal pour découvrir ou redécouvrir la magie de l’opéra… sans les paroles !



GEORGES BIZET Carmen (Les Toréadors)

NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV La Fiancée du Tsar

BEDŘICH SMETANA La Fiancée vendue

GIUSEPPE VERDI La Force du destin

GORDON JACOB The Barber of Seville Goes to the Devil

JACQUES OFFENBACH La Belle Hélène

OTTO NICOLAI Les Joyeuses Commères de Windsor

FRANZ VON SUPPÉ La Dame de Pique .

Auditorium du Centre de Congrès de l'Aube Troyes 10000 Aube Grand Est

