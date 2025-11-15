Orchestre Symphonique de l’Aube Pierre, le loup et les grandes marches Troyes

Orchestre Symphonique de l’Aube Pierre, le loup et les grandes marches

Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube

Grâce à la composition habile de Prokofiev, on s’initie aux instruments de l’orchestre au fil du récit violon, basson, cor, timbales, etc…



Le cortège triomphal qui clôture le conte donne le ton à la suite du concert nous suivrons les musiciens au rythme des plus joyeuses marches du répertoire. « 1, 2, 1, 2… » en avant la musique !



SERGUEI PROKOFIEV Pierre et le loup

PIOTR ILICH TCHAÏKOVSKI Marche slave

CHARLES GOUNOD Marche funèbre d’une marionnette

FRANZ SCHUBERT Marche militaire

HECTOR BERLIOZ La Damnation de Faust, « Marche Hongroise » .

