Orchestre Symphonique de l’Aube Pierre, le loup et les grandes marches Troyes samedi 15 novembre 2025.
Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-16 12:00:00
2025-11-15 2025-11-16
Grâce à la composition habile de Prokofiev, on s’initie aux instruments de l’orchestre au fil du récit violon, basson, cor, timbales, etc…
Le cortège triomphal qui clôture le conte donne le ton à la suite du concert nous suivrons les musiciens au rythme des plus joyeuses marches du répertoire. « 1, 2, 1, 2… » en avant la musique !
SERGUEI PROKOFIEV Pierre et le loup
PIOTR ILICH TCHAÏKOVSKI Marche slave
CHARLES GOUNOD Marche funèbre d’une marionnette
FRANZ SCHUBERT Marche militaire
HECTOR BERLIOZ La Damnation de Faust, « Marche Hongroise » .
Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est
