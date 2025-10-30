Orchestre Symphonique des Jeunes de Bourgogne Conservatoire du Grand Chalon auditorium Chalon-sur-Saône
Orchestre Symphonique des Jeunes de Bourgogne Conservatoire du Grand Chalon auditorium Chalon-sur-Saône jeudi 30 octobre 2025.
Orchestre Symphonique des Jeunes de Bourgogne
Conservatoire du Grand Chalon auditorium 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 19:00:00
fin : 2025-10-30 20:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Projet ambitieux et fédérateur, l’Orchestre Symphonique des Jeunes de Bourgogne rassemble les élèves de 3e cycle et pré-professionnels des conservatoires du Grand Chalon, de Dijon et du Mâconnais-Beaujolais Agglomération. Rayonnant sur tout le territoire, cette aventure fait la place à la jeunesse et met à l’honneur les musiciennes et musiciens de demain. Sous la direction de Jean-François Verdier, ces jeunes talents traversent les époques et les continents en nous emportant dans un voyage musical, de Bizet à Prokofiev en passant par Copland et Dukas. A découvrir absolument.
Le concert sera à retrouver le 31 octobre 2025, à 11h en petite forme à l’Auditorium du CRD Edgard Varèse à Mâcon et à 19h en grande forme à Dijon (lieu à définir).
Direction Jean-François Verdier
Partenaires CRR de Dijon et CRD de Mâconnais-Beaujolais Agglomération
Programme
Georges Bizet carillon de la suite n°1 de l’Arlésienne / Suite n°2 de l’Arlésienne
Paul Dukas Fanfarre de la Péri
Sergueï Prokofiev Suite n°2 de Roméo et Juliette .
Conservatoire du Grand Chalon auditorium 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 communication.conservatoire@legrandchalon.fr
English : Orchestre Symphonique des Jeunes de Bourgogne
German : Orchestre Symphonique des Jeunes de Bourgogne
Italiano :
Espanol :
L’événement Orchestre Symphonique des Jeunes de Bourgogne Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-19 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I