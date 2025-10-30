Orchestre Symphonique des Jeunes de Bourgogne Conservatoire du Grand Chalon auditorium Chalon-sur-Saône

Orchestre Symphonique des Jeunes de Bourgogne Conservatoire du Grand Chalon auditorium Chalon-sur-Saône jeudi 30 octobre 2025.

Orchestre Symphonique des Jeunes de Bourgogne

Conservatoire du Grand Chalon auditorium 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 19:00:00

fin : 2025-10-30 20:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Projet ambitieux et fédérateur, l’Orchestre Symphonique des Jeunes de Bourgogne rassemble les élèves de 3e cycle et pré-professionnels des conservatoires du Grand Chalon, de Dijon et du Mâconnais-Beaujolais Agglomération. Rayonnant sur tout le territoire, cette aventure fait la place à la jeunesse et met à l’honneur les musiciennes et musiciens de demain. Sous la direction de Jean-François Verdier, ces jeunes talents traversent les époques et les continents en nous emportant dans un voyage musical, de Bizet à Prokofiev en passant par Copland et Dukas. A découvrir absolument.

Le concert sera à retrouver le 31 octobre 2025, à 11h en petite forme à l’Auditorium du CRD Edgard Varèse à Mâcon et à 19h en grande forme à Dijon (lieu à définir).

Direction Jean-François Verdier

Partenaires CRR de Dijon et CRD de Mâconnais-Beaujolais Agglomération

Programme

Georges Bizet carillon de la suite n°1 de l’Arlésienne / Suite n°2 de l’Arlésienne

Paul Dukas Fanfarre de la Péri

Sergueï Prokofiev Suite n°2 de Roméo et Juliette .

Conservatoire du Grand Chalon auditorium 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 communication.conservatoire@legrandchalon.fr

English : Orchestre Symphonique des Jeunes de Bourgogne

German : Orchestre Symphonique des Jeunes de Bourgogne

Italiano :

Espanol :

L’événement Orchestre Symphonique des Jeunes de Bourgogne Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-19 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I