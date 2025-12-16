Orchestre symphonique du Conservatoire de laval Agglo Ma Région Virtuose Laval

Orchestre symphonique du Conservatoire de laval Agglo Ma Région Virtuose

Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.

Voce Felice

Éric Pinson direction

Désirée Pannetier direction

Fauré Au bord de l’eau

Fauré Les Berceaux

Whitacre The seal Lullaby

Rossini I Gondolieri

Smetane Roth La Moldau

Haendel Water Music

Strauss Le beau Danube bleu

English :

As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.

