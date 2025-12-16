Orchestre symphonique du Conservatoire de laval Agglo Ma Région Virtuose Laval

Orchestre symphonique du Conservatoire de laval Agglo Ma Région Virtuose

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-01-24 11:00:00
2026-01-24

Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.
Voce Felice

Éric Pinson direction
Désirée Pannetier direction

Fauré Au bord de l’eau
Fauré Les Berceaux
Whitacre The seal Lullaby
Rossini I Gondolieri
Smetane Roth La Moldau
Haendel Water Music
Strauss Le beau Danube bleu

11h 45 min 2€

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

English :

As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.

