Orchestre symphonique du Conservatoire de laval Agglo Ma Région Virtuose Laval
Orchestre symphonique du Conservatoire de laval Agglo Ma Région Virtuose Laval samedi 24 janvier 2026.
Orchestre symphonique du Conservatoire de laval Agglo Ma Région Virtuose
40 Rue du Britais Laval Mayenne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 11:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.
Voce Felice
Éric Pinson direction
Désirée Pannetier direction
Fauré Au bord de l’eau
Fauré Les Berceaux
Whitacre The seal Lullaby
Rossini I Gondolieri
Smetane Roth La Moldau
Haendel Water Music
Strauss Le beau Danube bleu
• 11h 45 min 2€ .
40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.
L’événement Orchestre symphonique du Conservatoire de laval Agglo Ma Région Virtuose Laval a été mis à jour le 2025-12-16 par LAVAL TOURISME