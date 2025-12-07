Orchestre Symphonique du Mans Espace culturel L’Orée du Bois La Chapelle-Saint-Aubin

Orchestre Symphonique du Mans

Espace culturel L’Orée du Bois 161 Rue de l’Europe La Chapelle-Saint-Aubin Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

La Musique Municipale de la ville du Mans est composée aujourd’hui de deux orchestres l’orchestre d’harmonie et l’orchestre symphonique.

Ils réunissent plus d’une centaine de musiciennes et de musiciens amateurs qui pratiquent régulièrement et se produisent au Mans, dans le département et hors département, pour le plaisir de partager leur passion.

Cette année encore, l’orchestre sera présent à La Chapelle-Saint-Aubin lors du premier week-end de décembre à l’occasion du Téléthon. .

