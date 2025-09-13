Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Emakumende Herri musika Urcuit

Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Emakumende Herri musika Urcuit vendredi 24 avril 2026.

Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Emakumende Herri musika

Eglise Saint-Etienne Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Ce concert de musiques traditionnelles baptisé pour l’occasion Emakumende (de Emakume femme, et mende siècle) réunit dix musiciennes et musiciens d’Iparraldeko Orkestra. En puisant dans les archives basques collectées dès la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours, ce projet met à l’honneur les femmes, les voix, et la pratique instrumentale. Mêlant tradition et création, cet ensemble aux influences multiples dévoilera une riche palette de mélodies et de chants, spécialement arrangés et harmonisés par les musiciens. .

Eglise Saint-Etienne Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 s.campagne@ospb.eus

English : Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Emakumende Herri musika

German : Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Emakumende Herri musika

Italiano :

Espanol : Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Emakumende Herri musika

L’événement Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Emakumende Herri musika Urcuit a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Pays Basque