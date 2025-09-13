Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Jeune public « L’histoire de Babar » La Bastide-Clairence

Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Jeune public « L’histoire de Babar » La Bastide-Clairence dimanche 25 janvier 2026.

Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Jeune public « L’histoire de Babar »

Salle Inessa de Gaxen La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Inspiré par le texte de Jean de Brunhoff écrit en 1931, Francis Poulenc dans cette œuvre a créé un monde sonore fascinant, un conte musical qui est aujourd’hui reconnu comme un véritable trésor au même titre que Pierre et le Loup de Sergei Prokofiev. Conté pour l’occasion par la comédienne Camille Panonacle et interprété en langue des signes, ce conte musical promet un moment enchanteur et rassembleur, à faire découvrir aux plus jeunes et en famille. .

Salle Inessa de Gaxen La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

English : Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Jeune public « L’histoire de Babar »

German : Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Jeune public « L’histoire de Babar »

Italiano :

Espanol : Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Jeune public « L’histoire de Babar »

L’événement Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Jeune public « L’histoire de Babar » La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Pays Basque