Orchestre Symphonique du Pays Basque Concert Vivaldi & Corelli Virtuosité à l’italienne Hasparren
Eglise Saint Jean Baptiste Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-06
Ce concert est une immersion dans l’Italie baroque, une époque foisonnante durant laquelle se succèdent de virtuoses violonistes compositeurs, dont l’un des plus célèbres, Antonio Vivaldi. À cette période, l’émergence de l’orchestre et des concertos transforment le paysage musical, les parties solistes se distinguent et s’entremêlent avec le concerto grosso. Amandine Beyer au talent incomparable sublimera ce programme lumineux, composé d’œuvres qui ont façonné la vie musicale de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. .
Eglise Saint Jean Baptiste Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
