Orchestre Symphonique du Pays Basque Le Boeuf sur le toit et autres fantasies françaises Saint-Palais

Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

En 1920, le Groupe des Six, un ensemble de compositeurs français dont font partie Milhaud et Poulenc, se forme pour promouvoir une musique de France inspirée du jazz, de la chanson et du cirque.

Ce groupe, actif durant l’entre-deux-guerres, réagit contre le romantisme, le wagnérisme et, dans une certaine mesure, l’impressionnisme incarné par le compositeur Claude Debussy. Leur influence a été significative sur la scène musicale parisienne, contribuant à l’émergence de nouveaux styles musicaux. Pourtant, dans sa dernière pièce Children’s Corner, Claude Debussy compose un Cake Walk , une danse américaine, révélant l’influence croissante de la musique noire américaine et du jazz en France. Incontestablement et à tous points de vue, cette époque marque de profonds changements sociétaux et musicaux. .

Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20

