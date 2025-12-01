Orchestre Symphonique du Pays Basque Le Boeuf sur le toit et autres fantasies françaises Saint-Palais
Orchestre Symphonique du Pays Basque Le Boeuf sur le toit et autres fantasies françaises Saint-Palais dimanche 14 décembre 2025.
Orchestre Symphonique du Pays Basque Le Boeuf sur le toit et autres fantasies françaises
Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
En 1920, le Groupe des Six, un ensemble de compositeurs français dont font partie Milhaud et Poulenc, se forme pour promouvoir une musique de France inspirée du jazz, de la chanson et du cirque.
Ce groupe, actif durant l’entre-deux-guerres, réagit contre le romantisme, le wagnérisme et, dans une certaine mesure, l’impressionnisme incarné par le compositeur Claude Debussy. Leur influence a été significative sur la scène musicale parisienne, contribuant à l’émergence de nouveaux styles musicaux. Pourtant, dans sa dernière pièce Children’s Corner, Claude Debussy compose un Cake Walk , une danse américaine, révélant l’influence croissante de la musique noire américaine et du jazz en France. Incontestablement et à tous points de vue, cette époque marque de profonds changements sociétaux et musicaux. .
Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20
English : Orchestre Symphonique du Pays Basque Le Boeuf sur le toit et autres fantasies françaises
German : Orchestre Symphonique du Pays Basque Le Boeuf sur le toit et autres fantasies françaises
Italiano :
Espanol : Orchestre Symphonique du Pays Basque Le Boeuf sur le toit et autres fantasies françaises
L’événement Orchestre Symphonique du Pays Basque Le Boeuf sur le toit et autres fantasies françaises Saint-Palais a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Pays Basque