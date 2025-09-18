Orchestre Symphonique du Pays Basque L’histoire de Babar (concert jeune public) Armendarits

Orchestre Symphonique du Pays Basque L’histoire de Babar (concert jeune public) Armendarits samedi 24 janvier 2026.

Orchestre Symphonique du Pays Basque L’histoire de Babar (concert jeune public)

Salle Zuentzat Armendarits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Inspiré par le texte de Jean de Brunhoff écrit en 1931, Francis Poulenc dans cette œuvre a créé un monde sonore fascinant, un conte musical qui est aujourd’hui reconnu comme un véritable trésor au même titre que Pierre et le Loup de Sergei Prokofiev. Conté pour l’occasion par la comédienne Camille Panonacle et interprété en langue des signes, ce conte musical promet un moment enchanteur et rassembleur, à faire découvrir aux plus jeunes et en famille. .

Salle Zuentzat Armendarits 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Orchestre Symphonique du Pays Basque L’histoire de Babar (concert jeune public)

German : Orchestre Symphonique du Pays Basque L’histoire de Babar (concert jeune public)

Italiano :

Espanol : Orchestre Symphonique du Pays Basque L’histoire de Babar (concert jeune public)

L’événement Orchestre Symphonique du Pays Basque L’histoire de Babar (concert jeune public) Armendarits a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Pays Basque