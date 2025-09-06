Orchestre Symphonique du Pays Basque Odyssée Klezmer Musique Populaire d’Europe de l’Est Saint-Palais

Orchestre Symphonique du Pays Basque Odyssée Klezmer Musique Populaire d’Europe de l’Est Saint-Palais vendredi 6 mars 2026.

Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Ce concert est une immersion dans l’univers de la musique klezmer. À la fois joyeuses et mélancoliques, ces musiques d’Europe de l’Est étaient destinées à accompagner les cérémonies religieuses traditionnelles, les mariages et les danses. L’expressivité et l’improvisation ont une place prépondérante dans la tradition musicale klezmer. À l’occasion d’”Odyssée Klezmer”, le violon et la clarinette, instruments emblématiques de ce répertoire, seront particulièrement mis à l’honneur. .

Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20

