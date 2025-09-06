Orchestre Symphonique du Pays Basque Odyssée Klezmer Musique Populaire d’Europe de l’Est Saint-Palais
Orchestre Symphonique du Pays Basque Odyssée Klezmer Musique Populaire d’Europe de l’Est Saint-Palais vendredi 6 mars 2026.
Orchestre Symphonique du Pays Basque Odyssée Klezmer Musique Populaire d’Europe de l’Est
Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Ce concert est une immersion dans l’univers de la musique klezmer. À la fois joyeuses et mélancoliques, ces musiques d’Europe de l’Est étaient destinées à accompagner les cérémonies religieuses traditionnelles, les mariages et les danses. L’expressivité et l’improvisation ont une place prépondérante dans la tradition musicale klezmer. À l’occasion d’”Odyssée Klezmer”, le violon et la clarinette, instruments emblématiques de ce répertoire, seront particulièrement mis à l’honneur. .
Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20
English : Orchestre Symphonique du Pays Basque Odyssée Klezmer Musique Populaire d’Europe de l’Est
German : Orchestre Symphonique du Pays Basque Odyssée Klezmer Musique Populaire d’Europe de l’Est
Italiano :
Espanol : Orchestre Symphonique du Pays Basque Odyssée Klezmer Musique Populaire d’Europe de l’Est
L’événement Orchestre Symphonique du Pays Basque Odyssée Klezmer Musique Populaire d’Europe de l’Est Saint-Palais a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Pays Basque