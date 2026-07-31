Informations pratiques

Urepel

Orchestre Symphonique du Pays Basque Xalbador soirée hommage

Eglise Urepel Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Reconnu par ses pairs comme le Rimbaud du Pays-Basque , Fernando Aire Etxart, connu sous le nom de Xalbador, a profondément marqué l’histoire du bertsolarisme.

À l’occasion des 50 ans de sa disparition, l’Orchestre du Pays-Basque Iparraldeko Orkestra propose un concert inédit en son honneur. Sous la direction de Philippe de Ezcurra, le bertsu, le chant et la poésie se mêleront pour offrir un hommage vibrant à cette grande figure d’Iparralde, en présence d’invités chanteurs et bertsolaris de renom. .

Eglise Urepel 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Orchestre Symphonique du Pays Basque Xalbador soirée hommage

L’événement Orchestre Symphonique du Pays Basque Xalbador soirée hommage Urepel a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque