Orchestre Symphonique Provincial des Jeunes de Málaga
Eglise de Saint-Magne de BIZANOS
Bizanos
samedi 11 octobre 2025.
Orchestre Symphonique Provincial des Jeunes de Málaga
Eglise de Saint-Magne de BIZANOS 35 Rue Georges Clemenceau Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
2025-10-11
Orchestre Symphonique Provincial des Jeunes de Málaga
Sous la Direction de Juan Paulo Gómez
Œuvres orchestrales de Mendelssohn, Pablo Luna, Joaquin Turina & Geronimo Gimenez
avec la participation de la Chorale du Lavedan
Chef de Chœur : Mirtha Alcaraz Dahhani
Requiem de Mozart en Ré mineur .
Eglise de Saint-Magne de BIZANOS
35 Rue Georges Clemenceau
Bizanos 64320
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine
+33 6 02 45 94 49
act.asso@gmail.com
