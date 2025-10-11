Orchestre Symphonique Provincial des Jeunes de Málaga Eglise de Saint-Magne de BIZANOS Bizanos

Orchestre Symphonique Provincial des Jeunes de Málaga
Eglise de Saint-Magne de BIZANOS
Bizanos
samedi 11 octobre 2025.

Eglise de Saint-Magne de BIZANOS
35 Rue Georges Clemenceau
Bizanos
Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Sous la Direction de Juan Paulo Gómez

Œuvres orchestrales de Mendelssohn, Pablo Luna, Joaquin Turina & Geronimo Gimenez

avec la participation de la Chorale du Lavedan

Chef de Chœur : Mirtha Alcaraz Dahhani

Requiem de Mozart en Ré mineur .

+33 6 02 45 94 49
act.asso@gmail.com

