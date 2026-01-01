Orchestre symphonique Violoncellissimo Pontarlier
Espace René Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-01-31 17:00:00
fin : 2026-01-31 18:30:00
2026-01-31
Organisé par l’Orchestre Symphonique de Pontarlier.
Le concerto pour violoncelle de Dvorak, un des plus célèbres de la littérature écrite pour violoncelle sera interprété par un soliste de renommée internationale originaire de Besançon, Alexandre Catro Balbi.
Billetterie en vente à l’Office de tourisme de Pontarlier. .
Espace René Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com
