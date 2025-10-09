Orchestre Victor Hugo Béla Bartòk, Zoltán Kodály et Antonín Dvorák Espace des Arts Chalon-sur-Saône

Orchestre Victor Hugo Béla Bartòk, Zoltán Kodály et Antonín Dvorák

Espace des Arts 5 bis avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

L’Orchestre Victor Hugo promet un après-midi de rêve avec Béla Bartòk, Zoltán Kodály et Antonín Dvorák. Bartòk et Kodály n’étaient pas seulement les deux plus grands noms de la musique hongroise du XXe siècle, mais aussi deux amis qui partageaient avec le plus célèbre des compositeurs tchèques Antonín Dvorák, le même désir de faire connaître les trésors de la musique populaire de leurs pays.

En interprétant les Danses de Galánta de Kodály inspirées des orchestres tziganes, les cinq Esquisses Hongroises aux accents folkloriques magyars, dessinées par Bartók, et l’exaltante Septième Symphonie de Dvorák, l’Orchestre nous emporte au cœur de l’Europe centrale. .

Espace des Arts 5 bis avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

