Orchestre Victor Hugo Concert Années 30 Saline royale Arc-et-Senans

Orchestre Victor Hugo Concert Années 30

Les trois œuvres au programme de ce concert, composées respectivement en 1931, 1932 et 1933, partagent une même envie celle de revenir aux sources. Pour son double-concerto pour piano, Poulenc emprunte des éléments à Bach, Mozart, Rachmaninov ou encore Ravel, mais s’inspire aussi de la musique traditionnelle balinaise qu’il a entendue un an plus tôt. Et qui de plus adapté que son ami d’enfance Jacques Février pour jouer à deux pianos la première de son concerto ? Quant à Kodály, il compose une douzaine de danses d’après ses souvenirs de Galánta, petite bourgade dans laquelle il a passé sept ans de son enfance, tandis que Bartók revient au folklore de son pays natal pour composer ses Esquisses.

Le programme Durée 1h

FRANCIS POULENC

Concerto pour 2 pianos

ZOLTÁN KODÁLY

Danses de Galánta

BÉLA BARTÓK

Esquisses Hongroises

ARTISTES:

Olivier Gardon Piano

Youl Sun -Piano

Jean-François Verdier Direction

Placement assis en série 1 ou 2

Ouverture des portes: 19h15

Début du concert à 20h00

Accessible avec le pass Culture

Pour les personnes à mobilité réduite et les enfants de de 6 ans, merci de prendre contact par email ou par téléphone: billetterie@salineroyale.com 03 81 54 45 45

Le billet de concert ne donne pas accès aux expositions. mais il vous permet de bénéficier d’un tarif réduit sur le droit d’entrée au monument en journée. .

Saline royale 35 Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

