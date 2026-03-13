Orchestre vide, longing for you Habib Ben Tanfous Les SUBS Lyon 1er Arrondissement
Orchestre vide, longing for you Habib Ben Tanfous Les SUBS Lyon 1er Arrondissement mercredi 8 juillet 2026.
Orchestre vide, longing for you Habib Ben Tanfous
Les SUBS 8 bis quai Saint Vincent Lyon 1er Arrondissement Rhône
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:30:00
fin : 2026-07-09 22:50:00
Date(s) :
2026-07-08
Un voyage théâtral et dansé dans l’univers du karaoké, entre exubérance des sentiments et réinvention de soi.
.
Les SUBS 8 bis quai Saint Vincent Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A theatrical and dance journey into the world of karaoke, between exuberant feelings and reinvention of the self.
L’événement Orchestre vide, longing for you Habib Ben Tanfous Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme