Orchestre vide, longing for you Habib Ben Tanfous Les SUBS Lyon 1er Arrondissement

Orchestre vide, longing for you Habib Ben Tanfous

Les SUBS 8 bis quai Saint Vincent Lyon 1er Arrondissement Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:30:00

fin : 2026-07-09 22:50:00

Date(s) :

2026-07-08

Un voyage théâtral et dansé dans l’univers du karaoké, entre exubérance des sentiments et réinvention de soi.

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Les SUBS 8 bis quai Saint Vincent Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

A theatrical and dance journey into the world of karaoke, between exuberant feelings and reinvention of the self.

L’événement Orchestre vide, longing for you Habib Ben Tanfous Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme