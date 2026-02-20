Orchestres d’harmonie de Saint-Brieuc & Guingamp Salle des fêtes Penvénan

Orchestres d’harmonie de Saint-Brieuc & Guingamp

Salle des fêtes 13 Rue de Tréguier Penvénan Côtes-d'Armor

Début : 2026-03-08 15:30:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Concert réunissant 2 orchestres d’harmonie, soit plus de 120 musiciens sur scène !

Sous la direction de Raphaël Gautier et Yannick Lautrou.

Répertoire varié, entre œuvres savantes et arrangements actuels, porté par la puissance des vents et des percussions. .

Salle des fêtes 13 Rue de Tréguier Penvénan 22710 Côtes-d'Armor Bretagne

