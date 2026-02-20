Orchestres d’harmonie de Saint-Brieuc & Guingamp Salle des fêtes Penvénan
Orchestres d’harmonie de Saint-Brieuc & Guingamp
Salle des fêtes 13 Rue de Tréguier Penvénan Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-08 15:30:00
2026-03-08
Concert réunissant 2 orchestres d’harmonie, soit plus de 120 musiciens sur scène !
Sous la direction de Raphaël Gautier et Yannick Lautrou.
Répertoire varié, entre œuvres savantes et arrangements actuels, porté par la puissance des vents et des percussions. .
Salle des fêtes 13 Rue de Tréguier Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 98 93 77
