Orchestres d’harmonie | OH2B et OH3 – Conservatoire de Nantes Nantes, 3 juin 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-03 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation

L’Orchestre d’harmonie regroupe la famille des bois, des cuivres et des percussions – et parfois même quelques cordes.Au Conservatoire de Nantes, les élèves intègrent ces orchestres dès le 2ème cycle. Il existe deux orchestres d’harmonie de cycle 2 (OH2A et OH2B) et un orchestre d’harmonie de grands élèves (OH3) constitués de musiciens de cycle 3 et CPES.Pour cette soirée, les orchestres d’harmonie de fin de cycle 2 (OH2B) et les grands élèves, chacun composé d’une soixante d’élèves, se partagent la scène et présentent un répertoire alliant musiques de film et compositions originales pour ces formations.Orchestre d’harmonie OH2B : Direction David KumerOrchestre d’harmonie OH3 : Direction Vincent Morinière

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr