Orchestres en fête MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

« Orchestres en fête » est le jour qui permet de mettre en valeur les pratiques collectives orchestrales de l’établissement. Durant la soirée, on entend tous les orchestres dans leurs programmes respectifs. Notre objectif : offrir une large diffusion à la musique qu’ils interprètent. Ils participent à la transmission d’un patrimoine riche de sens. Nous entendrons notamment La Truite de Schubert et des extraits de Water Music de Haendel.

Avec tous les orchestres de l’établissement. Direction : Loïc Moriceau et Laurence Tricarri.

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Retrouvez tous les orchestres du CMA6 le temps d’une soirée à la MPAA Saint-Germain.

Le jeudi 02 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-02T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T19:00:00+02:00_2026-04-02T20:30:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



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