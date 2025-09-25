Orchestres en Live Troyes

Orchestres en Live

Salle des Fêtes de l’Hotêl de Ville Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 19:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Des plus jeunes aux plus expérimentés, les musiciens de l’orchestre d’harmonie junior et de l’orchestre symphonique du Conservatoire de Troyes seront réunis le temps d’un concert.



Au programme de la musique classique et romantique avec des oeuvres de messieurs Beethoven, Brahms, Mahler ou encore Dvorˇák pour le Symphonique et une variation autour de l’univers des pirates et des chants marins pour l’harmonie. .

Salle des Fêtes de l’Hotêl de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

