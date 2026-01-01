Orchestrus

Allée André Malraux Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-25 23:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Samedi

*17h30 Cordes swing Plisson:Orchestres à cordes 1er cycle des écoles de musique de Joué-lès-Tours, St-Cyr-sur-Loire et Chambray-lès-Tours.

*19h Pop Hall Hall:Groupes de Musiques actuelles de l’école de musique de Joué-lès-Tours

*20h Musica Italia Tribute to Sting Auditorium:Musica Italia avec le grand orchestre à cordes Pizzicat’ des écoles de musique de Joué-lès-Tours, St-Cyr-sur-Loire et Chambray-lès-Tours.

Tribute to Sting orchestre symphonique constitué par des professeurs et grands élèves du département et chœurs

Dimanche

*14h 20 ans déjà ! Auditorium

*17h Entre Vienne et Loire

Orchestres d’harmonie de Joué-lès-Tours et de la Vallée de Chinon .

Allée André Malraux Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 53 61 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Orchestrus Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-01-09 par ADT 37