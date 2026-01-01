Orchestrus Joué-lès-Tours
Orchestrus Joué-lès-Tours samedi 24 janvier 2026.
Orchestrus
Allée André Malraux Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-25 23:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Samedi
*17h30 Cordes swing Plisson:Orchestres à cordes 1er cycle des écoles de musique de Joué-lès-Tours, St-Cyr-sur-Loire et Chambray-lès-Tours.
*19h Pop Hall Hall:Groupes de Musiques actuelles de l’école de musique de Joué-lès-Tours
*20h Musica Italia Tribute to Sting Auditorium:Musica Italia avec le grand orchestre à cordes Pizzicat’ des écoles de musique de Joué-lès-Tours, St-Cyr-sur-Loire et Chambray-lès-Tours.
Tribute to Sting orchestre symphonique constitué par des professeurs et grands élèves du département et chœurs
Dimanche
*14h 20 ans déjà ! Auditorium
*17h Entre Vienne et Loire
Orchestres d’harmonie de Joué-lès-Tours et de la Vallée de Chinon .
Allée André Malraux Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 53 61 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Orchestrus Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-01-09 par ADT 37