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Orchidées en voyage, Umweltbildungszentrum Schatzinsel Kühkopf, Treffpunkt zur Exkursion, Leeheim

Orchidées en voyage, Umweltbildungszentrum Schatzinsel Kühkopf, Treffpunkt zur Exkursion, Leeheim

Orchidées en voyage, Umweltbildungszentrum Schatzinsel Kühkopf, Treffpunkt zur Exkursion, Leeheim vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Umweltbildungszentrum Schatzinsel Kühkopf, Treffpunkt zur Exkursion

Adresse : Schusterwörthstr. , 64560 Riedstadt-Leeheim

Ville : 64560 Leeheim

Département : Kreis Groß-Gerau

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Point de rencontre pour la mesure par satellite BNetzA, parking à la fin de la rue Schusterwörthstr.; Inscription jusqu’au 04.06.

Orchidées en voyage Vendredi 5 juin, 09h00 Umweltbildungszentrum Schatzinsel Kühkopf, Treffpunkt zur Exkursion Kreis Groß-Gerau

Point de rencontre pour la mesure par satellite BNetzA, parking à la fin de la rue Schusterwörthstr.; Inscription jusqu’au 04.06.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Dans la région Rhin-Main, la température moyenne annuelle est passée de 8,3 à 9,3 degrés Celsius au cours des 30 dernières années. En conséquence, des espèces du sud se répandent vers le nord. Outre le moustique-tigre asiatique et la mékeuse, elles sont aussi Des orchidées de plus en plus belles se développent.
Conseils d’experts : Hans Bell s’occupe depuis de nombreuses années de ce groupe d’espèces et recense les populations à des endroits choisis. Sur l’exemple de quelques espèces, il peut décrire le développement actuel.
Don demandé.
Organisateur : Centre d’éducation environnementale de l’île au trésor Kühkopf

Umweltbildungszentrum Schatzinsel Kühkopf, Treffpunkt zur Exkursion Schusterwörthstr. , 64560 Riedstadt-Leeheim Leeheim 64560 Kreis Groß-Gerau Hessen https://schatzinsel-kuehkopf.hessen.de/bildungszentrum [{« type »: « email », « value »: « schatzinsel-kuehkopf@forst.hessen.de »}, {« type »: « phone », « value »: « 06158 828-6759 »}] [{« link »: « https://www.schatzinsel-kuehkopf.de »}]
Excursion : L’augmentation de la température moyenne annuelle favorise la propagation de certaines espèces d’orchidées à voir magnifiquement. À l’aide de quelques espèces, Hans Bell peut décrire le dé

Stellvertreterbild: Bruchwiesen bei Büttelborn © Bernd Herd CC BY-SA 4.0, wikimedia-commons