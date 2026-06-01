Orchidées en voyage, Umweltbildungszentrum Schatzinsel Kühkopf, Treffpunkt zur Exkursion, Leeheim

Orchidées en voyage Vendredi 5 juin, 09h00 Umweltbildungszentrum Schatzinsel Kühkopf, Treffpunkt zur Exkursion Kreis Groß-Gerau

Point de rencontre pour la mesure par satellite BNetzA, parking à la fin de la rue Schusterwörthstr.; Inscription jusqu’au 04.06.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Dans la région Rhin-Main, la température moyenne annuelle est passée de 8,3 à 9,3 degrés Celsius au cours des 30 dernières années. En conséquence, des espèces du sud se répandent vers le nord. Outre le moustique-tigre asiatique et la mékeuse, elles sont aussi Des orchidées de plus en plus belles se développent.

Conseils d’experts : Hans Bell s’occupe depuis de nombreuses années de ce groupe d’espèces et recense les populations à des endroits choisis. Sur l’exemple de quelques espèces, il peut décrire le développement actuel.

Don demandé.

Organisateur : Centre d’éducation environnementale de l’île au trésor Kühkopf

Umweltbildungszentrum Schatzinsel Kühkopf, Treffpunkt zur Exkursion Schusterwörthstr. , 64560 Riedstadt-Leeheim Leeheim 64560 Kreis Groß-Gerau Hessen https://schatzinsel-kuehkopf.hessen.de/bildungszentrum [{« type »: « email », « value »: « schatzinsel-kuehkopf@forst.hessen.de »}, {« type »: « phone », « value »: « 06158 828-6759 »}] [{« link »: « https://www.schatzinsel-kuehkopf.de »}]

Excursion : L’augmentation de la température moyenne annuelle favorise la propagation de certaines espèces d’orchidées à voir magnifiquement. À l’aide de quelques espèces, Hans Bell peut décrire le dé

Stellvertreterbild: Bruchwiesen bei Büttelborn © Bernd Herd CC BY-SA 4.0, wikimedia-commons