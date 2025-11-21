ORCIVAL MONDE EN PIXELS CENTRE CULTUREL SAINT-SIMON Toulouse

ORCIVAL MONDE EN PIXELS

CENTRE CULTUREL SAINT-SIMON 10 Chemin de Liffard Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 9 EUR

Début : 2025-11-21 20:00:00

2025-11-21

Rendez-vous au cœur du quartier de Saint-Simon pour un concert !

Son nouveau répertoire s’ouvre sur des textes en français, toujours dans cette veine folk et énergique, et avec quelques pièces instrumentales qui vous emmène aux confins de sa musique des mondes. Il est accompagné sur ce nouveau répertoire par Marion Tiberge alias alias

Coquille au violoncelle et Alex Sauvion aux percussions. Son nouvel album Monde en Pixels sortira en Mars 2026. 3 .

CENTRE CULTUREL SAINT-SIMON 10 Chemin de Liffard Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 96 80 accueil.stsimon@mairie-toulouse.fr

English :

A concert in the heart of the Saint-Simon district!

German :

Wir treffen uns im Herzen des Stadtteils Saint-Simon zu einem Konzert!

Italiano :

Unitevi a noi nel cuore del quartiere Saint-Simon per un concerto!

Espanol :

Únase a nosotros en el corazón del barrio de Saint-Simon para disfrutar de un concierto

