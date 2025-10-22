Ordinaire Extra ! La Main Bleue – Initiation à la broderie Sashiko Fondation d’entreprise Martell Cognac

Ordinaire Extra ! La Main Bleue – Initiation à la broderie Sashiko Mercredi 22 octobre, 14h00 Fondation d’entreprise Martell Charente

Gratuit. À partir de 12 ans.

Début : 2025-10-22T14:00 – 2025-10-22T17:00

Fabriquez un porte-monnaie à partir de chutes de tissu croisant les techniques textiles japonaises du boro et de la broderie Sashiko.

Fondation d'entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine Créée en 2016 au cœur de Cognac, la Fondation d'entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire favorisant les collaborations locales, nationales et internationales.

