OREILLE AU JARDIN (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) – Devant le muséum derrière les colonnes de l’entrée du jardin Toulouse, 7 juin 2025 16:30, Toulouse.

Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-06-07 16:30:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-07

Laissez-vous porter par « Oreille au Jardin », la balade sonore de l’association Les Voix de Traverse, et découvrez le Jardin des Plantes de Toulouse comme vous ne l’avez jamais entendu.

Et si on tendait l’Oreille au Jardin ? Du voyage de la graine à la colonisation, en passant par la classification du vivant, cette visite s’accroche aux racines et aux lianes auxquelles les hommes et les femmes ont noué leur destin, façonnant ainsi nos imaginaires. Munis d’un casque et d’un lecteur MP3, vous serez emporté dans l’univers du végétal et de l’histoire de la botanique. Un voyage poétique et scientifique, à faire en autonomie, qui vous permettra de mieux connaître ce jardin incontournable de la ville.

Retrouvez le programme complet sur le site internet officiel des Rendez-Vous aux Jardins. .

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

English :

Let yourself be carried away by « Oreille au Jardin », the sound walk organized by the association Les Voix de Traverse, and discover Toulouse’s Jardin des Plantes as you’ve never heard it before.

German :

Lassen Sie sich von « Oreille au Jardin », dem Klangspaziergang des Vereins Les Voix de Traverse, tragen und entdecken Sie den Jardin des Plantes in Toulouse, wie Sie ihn noch nie gehört haben.

Italiano :

Lasciatevi trasportare da « Oreille au Jardin », la passeggiata sonora organizzata dall’associazione Les Voix de Traverse, e scoprite il Jardin des Plantes di Tolosa come non l’avete mai sentito prima.

Espanol :

Déjese llevar por « Oreille au Jardin », el paseo sonoro organizado por la asociación Les Voix de Traverse, y descubra el Jardin des Plantes de Toulouse como nunca antes lo había oído.

