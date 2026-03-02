Oreilles augmentées – Tomkin/Bruit vert TU-Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 14:00 – 15:00

Gratuit : non Gratuit, sur réservation Tout public, Etudiant

À travers une déambulation au casque sans fil et plusieurs écoutes commentées, Tomkin révèle le monde qui nous entoure grâce à des capteurs d’un autre genre. Parabole, hydrophone, micros contacts… autant d’outils qui permettent de redécouvrir notre environnement par l’oreille, d’aiguiser notre sensibilité au paysage sonore et de percevoir l’invisible.

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/



Afficher la carte du lieu TU-Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

