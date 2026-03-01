Oreilles augmentées – Tomkin/ Bruit vert TU-Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 14:00 – 15:00

Gratuit : non Gratuit, sur réservation Tout public, Etudiant

Cet atelier immersif nous invite à la découverte de l’audio-naturalisme, autrement dit l’art d’enregistrer les sons du vivant — faune, flore et phénomènes naturels. Une pratique qui révèle le monde qui nous entoure grâce à des capteurs d’un autre genre.Avec Thomas Cochini – Bruit vert

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

