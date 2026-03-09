Orelsan LDLC Arena Décines-Charpieu

Orelsan LDLC Arena Décines-Charpieu lundi 16 novembre 2026.

Orelsan

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 46.5 – 46.5 – 77 EUR

Début : 2026-11-16 19:30:00
fin : 2026-11-17

2026-11-16

Orelsan revient sur scène avec un spectacle inédit, encore plus fort et inattendu que jamais !
English :

Orelsan returns to the stage with a brand new show, even stronger and more unexpected than ever!

