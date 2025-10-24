ORELSAN – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

ORELSAN Début : 2026-02-07 à 20:00. Tarif : – euros.

ASTERIOS SPECTACLES PRÉSENTE : ORELSANSoyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 01 octobre à 12 heures au 06 octobre à 10 heures.« On vous a préparé une toute nouvelle tournée, pleine de surprises ». OrelSan revient sur scène avec un spectacle inédit, encore plus fort et inattendu. La tournée 2026 s’annonce déjà comme le rendez-vous immanquable.Réservez dès maintenant vos places pour vivre l’événement incontournable de l’année !Achat limité à 6 billets par commande.

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06