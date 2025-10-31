Orelsan Tour 2026 Zenith Limoges Limoges
Orelsan Tour 2026 Zenith Limoges Limoges dimanche 25 janvier 2026.
Orelsan Tour 2026
Zenith Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
On vous a préparé une toute nouvelle tournée, pleine de surprises .
Orelsan revient sur scène avec un spectacle inédit, encore plus fort et inattendu. La tournée 2026 s’annonce déjà comme le rendez-vous immanquable. .
L’événement Orelsan Tour 2026 Limoges a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Limoges Métropole