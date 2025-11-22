ORELSAN – ZENITH DE DIJON Dijon

LE PRENOM Début : 2025-11-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Créé en 2010 avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Jean-Michel Dupuis, Guillaume de Tonquédec et Judith El Zein, puis porté à l’écran en 2012, Le Prénom est déjà un classique de la comédie ! Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale…Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la soirée chaleureuse dans le chaos… Une pièce de Théâtre à la fois sensible, énergique et pleine d’humour récompensée 5 fois aux Molières en 2011 !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JEAN GABIN – CHAPONNAY RUE DU STADE 69970 Chaponnay 69