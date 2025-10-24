ORELSAN – ZENITH DE LILLE Lille

ORELSAN Début : 2026-02-17 à 20:00. Tarif : – euros.

ASTÉRIOS SPECTACLES PRÉSENTE : ORELSANSoyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du mercredi 1er octobre à 12h00 au lundi 6 octobre à 10h00 Achat limité à 6 billets par acheteur« On vous a préparé une toute nouvelle tournée, pleine de surprises ». OrelSan revient sur scène avec un spectacle inédit, encore plus fort et inattendu. La tournée 2026 s’annonce déjà comme le rendez-vous immanquable.Réservez dès maintenant vos places pour vivre l’événement incontournable de l’année !Réservation PMR : contact@tumetonnesproductions.com

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59