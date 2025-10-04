O’Rendez-vous des mots Obernai

O'Rendez-vous des mots Obernai samedi 4 octobre 2025.

O’Rendez-vous des mots

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Avec l’équipe de la Médiathèque, venez parler culture et échanger en toute convivialité autour des livres, des films et de la musique.

La Médiathèque vous propose un rendez-­vous mensuel pour parler de livres, de films, de musique et de tout ce qui fait l’actualité culturelle. Vous avez envie d’échanger autour de vos découvertes, coups de cœur et coups de griffe ? Que vous soyez lecteur passionné, mélomane, cinéphile averti ou simplement curieux de la Culture avec un grand C, « O’ Rendezvous des mots » est fait pour vous. Venez partager un moment convivial avec l’équipe de la Médiathèque et d’autres

passionnés de culture ! Gratuit .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr

English :

Come and talk about culture with the Media Library team and enjoy a friendly chat about books, films and music.

German :

Mit dem Team der Mediathek können Sie über Kultur sprechen und sich in geselliger Runde über Bücher, Filme und Musik austauschen.

Italiano :

Venite a parlare di cultura con il team della Médiathèque e godetevi un amichevole scambio di opinioni su libri, film e musica.

Espanol :

Venga a hablar de cultura con el equipo de la Mediateca y disfrute de un amistoso intercambio de opiniones sobre libros, películas y música.

L’événement O’Rendez-vous des mots Obernai a été mis à jour le 2025-02-28 par Office de tourisme d’Obernai