ORFEO 2000 -Bach Vivaldi Hotteterre Dufaut Froberger Notre Dame de Consolation Fabrezan Jeudi 2 octobre, 20h00 Entrées : 15 € – Etudiants : 10 € – moins de 16ans : gratuit

Quatuor de musique baroque – Flûtes à bec, luth et guitare baroque, clavecin

Ils sont quatre. Depuis leur lointaine jeunesse où ils étaient élèves de 6ème au Lycée Michelet de Vanves, ils ont suivi des chemins divers qui les ont séparés. Mais la musique, devenue un métier pour certains, une passion pour tous, est restée un lien fort qui les réunit encore. Ils se proposent de faire revivre la mémoire de ces moments inoubliables en donnant un programme Bach, Händel, Vivaldi et autres compositeurs des 17ème et 18ème siècles sur le clavecin, les flûtes, la guitare et le luth. Le clavecin du concert, copie d’un instrument original de 1691 conservé au Musée Instrumental de la Villette, a été réalisée par l’un d’entre eux.

**Programme :**

* **Jacques HOTTETERRE** dit le Romain 1673-1763

Sonate en trio en ré majeur N°2 opus 3 – Deux flûtes de voix et basse continue

* **Johann Jakob FROBERGER** 1616-1667 Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blancheroche FbWV 632 – Clavecin

* **François DUFAUT** 1604-1672 Prélude et Tombeau de Monsieur Blancrocher – Luth baroque

* **Johann-Sebastian BACH** 1685-1750 Suite en ré mineur BWV 997 (transcription J.C Veilhan) – Flûte, clavecin obligé et basse continue

* **Johann-Sebastian BACH** 1685-1750 Das Wohltemperierte Klavier (vol. 1) Prélude et fugue BWV 846 en ut majeur – Clavecin seul

* **Antonio VIVALDI** 1678-1741 Concerto en sol mineur RV 103 – Deux flûtes et basse continue

Réservations par SMS 06 30 49 44 29

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-02T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-02T21:00:00.000+02:00

Notre Dame de Consolation Fabrezan Chemin de notre Dame Fabrezan 11200 Aude