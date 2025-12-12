Résumé :

Orfeo de Monteverdi, raconte le mythe d’Orphée, poète et musicien capable de descendre aux Enfers pour ramener Eurydice, mais qui perd sa bien-aimée par désobéissance aux conditions imposées par Hadès.

Le Département instrumental et vocal de Musique ancienne se réunit pour vous présenter cet opéra baroque.

Les classes de Musique ancienne se réunissent pour vous présenter l’opéra baroque L’Orfeo de Monteverdi, interprété par les élèves du conservatoire.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 19h00 à 21h45

gratuit

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

