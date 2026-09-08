« Organ Power » de Gaël Horellou (Musique/Jazz) – Saison culturelle OMAC Salle Robert Métairie Thury-Harcourt-le-Hom
vendredi 11 décembre 2026 · Salle Robert Métairie · Thury-Harcourt-le-Hom
Informations pratiques
Thury-Harcourt-le-Hom
« Organ Power » de Gaël Horellou (Musique/Jazz) – Saison culturelle OMAC
Salle Robert Métairie Derrière la mairie Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
« Organ Power » de Gaël Horellou (Musique/Jazz) – Saison culturelle OMAC
Quand cinq musiciens extrêmement actifs se réunissent pour l’amour du swing et du groove. Ces cinq-là ne comptent plus les collaborations tant ils sont présents sur la scène jazz française depuis quelques années.
Extension de l’Organ Trio de Gaël Horellou avec Fred Nardin à l’orgue Hammond B3 et Antoine Paganotti à la batterie, la forma- tion ORGAN POWER! donne à entendre deux solistes d’exception: Michaël Jous- sein au trombone et David Sauzay au saxo- phone ténor.
Sur des compositions et arrangements de Gaël Horellou, l’explosion des timbres est une véritable fête sonore !
Tout public
Durée : 1h15
Tarifs :
Adulte non abonné : 12€
Adulte abonné : 8€
Jeune (de 11 à 18 ans), étudiant, demandeur d’emploi : 4€
Enfant de <11 ans : gratuit . Salle Robert Métairie Derrière la mairie Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : « Organ Power » de Gaël Horellou (Musique/Jazz) – Saison culturelle OMAC
« Organ Power » by Gaël Horellou (Music/Jazz) – OMAC Cultural Season
L’événement « Organ Power » de Gaël Horellou (Musique/Jazz) – Saison culturelle OMAC Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Suisse Normande
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