Informations pratiques

Thury-Harcourt-le-Hom

« Organ Power » de Gaël Horellou (Musique/Jazz) – Saison culturelle OMAC

Salle Robert Métairie Derrière la mairie Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

« Organ Power » de Gaël Horellou (Musique/Jazz) – Saison culturelle OMAC

Quand cinq musiciens extrêmement actifs se réunissent pour l’amour du swing et du groove. Ces cinq-là ne comptent plus les collaborations tant ils sont présents sur la scène jazz française depuis quelques années.

Extension de l’Organ Trio de Gaël Horellou avec Fred Nardin à l’orgue Hammond B3 et Antoine Paganotti à la batterie, la forma- tion ORGAN POWER! donne à entendre deux solistes d’exception: Michaël Jous- sein au trombone et David Sauzay au saxo- phone ténor.

Sur des compositions et arrangements de Gaël Horellou, l’explosion des timbres est une véritable fête sonore !

Tout public

Durée : 1h15

Tarifs :

Adulte non abonné : 12€

Adulte abonné : 8€

Jeune (de 11 à 18 ans), étudiant, demandeur d’emploi : 4€

Enfant de <11 ans : gratuit . Salle Robert Métairie Derrière la mairie Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : « Organ Power » de Gaël Horellou (Musique/Jazz) – Saison culturelle OMAC

« Organ Power » by Gaël Horellou (Music/Jazz) – OMAC Cultural Season

L’événement « Organ Power » de Gaël Horellou (Musique/Jazz) – Saison culturelle OMAC Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Suisse Normande